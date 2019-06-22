Политика
Кравчук назвал проблему команды ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 23:33
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции. Об этом политик сказал в эфире NewsOne. По мнению экс-президента, в настоящее время отношение к слову "пониженное и примитивное".
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — сказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne.News.ru00:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Политика
США созывают заседание Совбеза ООН по Ирану
Соединенные Штаты запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану 24 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо постпреда США при ООН.
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти должны принять меры для возращения российских туристов из Грузии.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В Алеппо возобновил работу завод по производству ткани
Завод по производству ткани возобновил свою работу в самом крупном городе Сирии - Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
Обновлено вчера в 22:10
Финансы
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс
Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Происшествия
На Украине молния убила трех человек
Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Футбол
Кемпес: «Месси стоит взять передышку в выступлениях за сборную»
Игроки сборной чувствуют, что должны отдать мяч Месси.
Обновлено в 01:55
Футбол
Чемпион мира по футболу Кафу стал послом ЧМ-2022 в Катаре
Обновлено вчера в 13:48
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Гаджеты
Новый смартфон Motorola Moto E6 показали на официальных рендерах
Обновлено вчера в 02:37
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Авто
В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком
Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Минздрав назвал рак поджелудочной железы самым смертельным в России
Самый высокий показатель частоты смертей среди всех пациентов от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 00:39
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Театры
Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая
Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай.
Обновлено вчера в 12:54