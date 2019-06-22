Кравчук назвал проблему команды ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 23:33

с чего всё началось

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции. Об этом политик сказал в эфире NewsOne. По мнению экс-президента, в настоящее время отношение к слову "пониженное и примитивное".

Политика США созывают заседание Совбеза ООН по Ирану Соединенные Штаты запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану 24 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо постпреда США при ООН.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.

Политика Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти должны принять меры для возращения российских туристов из Грузии.

Политика На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Армия и оружие В Алеппо возобновил работу завод по производству ткани Завод по производству ткани возобновил свою работу в самом крупном городе Сирии - Алеппо после завершения боевых действий.

Шоу-бизнес Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.

Финансы Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Происшествия На Украине молния убила трех человек Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.

Политика В Грузии указ Путина назвали наказанием Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

Хоккей «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ 17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Авто В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.

Политика Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров» Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».

Авто GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Здоровье Минздрав назвал рак поджелудочной железы самым смертельным в России Самый высокий показатель частоты смертей среди всех пациентов от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Театры Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.