Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде ЗеленскогоREGNUM 02:00
Бывший президент Украины Леонид Кравчук обозначил одну из главных проблем команды нового президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — сказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne.News.ru00:31
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Здоровье
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
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Происшествия
Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» следуют по Амуру к месту выпуска
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников
Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено 20 июня в 07:12
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Погода в Москве может побить рекорд 1917 года
В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: начало Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:34
Спорт
Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе
Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21