Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде ЗеленскогоREGNUM 02:00

Бывший президент Украины Леонид Кравчук обозначил одну из главных проблем команды нового президента страны Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь», — сказал Кравчук в эфире телеканала NewsOne
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News.ru00:31

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Кравчук раскритиковал команду Зеленского за противоречивые высказывания

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Газета.Ruвчера в 23:33

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Первый президент Украины раскритиковал команду Зеленского

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Кравчук назвал проблему команды Зеленского

РИА Новостивчера в 22:50
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Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» следуют по Амуру к месту выпуска

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В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Политика

Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников

Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
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Культура

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Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Хоккей

«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

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«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Автоконцерн Ford, погасив кредит в 39 миллиардов рублей перед ВЭБом и став полноправным собственником своих заводов в России, выставит площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Политика

Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ.
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Происшествия

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Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
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В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено 19 июня в 07:01
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

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«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
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Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России: начало Великой Отечественной войны.
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Гарик Мартиросян сравнил Гарика Харламова с толстым «человеком-пауком»

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
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