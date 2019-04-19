Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с УкраинойREGNUM 20:16
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина». «Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию», — сказал Кравчук.
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Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет.
— Леонид Кравчук, политикРБК 19:22
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