Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с УкраинойREGNUM 20:16

Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет.

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина». «Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию», — сказал Кравчук.

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Политика Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.

Политика Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Общество Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.

Шоу-бизнес Марина Александрова опубликовала весенний снимок без макияжа Марина Александрова опубликовала свежий пост в своем аккаунте Instagram.

Общество Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.

Происшествия Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

Авто Болгарское тюнинг-ателье Vilner провело рестомод авто Trabant Болгарское тюнинг-ателье Vilner создало рестомод автосимвола ГДР. Модель Trabant 1.1. прошло через почти полное обновление салона.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Армия и оружие Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией «ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.

Хоккей «Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном» Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.

Футбол Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

Авто FCA RUS назвала лучших российских дилеров В 1 квартале 2019 года FCA RUS огласила результаты программы «Лучший дилер по сервису 2018».

Происшествия В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Политика Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.

Армия и оружие Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.

Авто Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка» Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.

Общество Богач из Лондона решил доказать, что бездомные просто ленивые слабаки. Только у него не вышло Молодой и успешный британец Кирен решил поставить эксперимент и доказать, что любой бездомный может выбраться из нищеты, найти себе работу и жилье — надо только приложить все усилия и не лениться.

Политика ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики» В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.

Политика В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».

Авто Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Политика В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.