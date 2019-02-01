Футбол
Крауч: ущипнул себя, когда узнал о переходе в «Бёрнли»Чемпионат 04:11
Напомним, «Бёрнли» арендовал Крауча у «Стока» до конца нынешнего сезона. В обратном направлении проследовал Сэм Воукс. 38-летний форвард выступал за «гончаров» с 2011 года.
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Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 03:13
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Навес здания Гидропроекта обрушился в Москве
Навес над входом в здание столичного Гидропроекта обрушился на пересечении Волоколамского и Ленинградского шоссе, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 03:45
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Следившую за похищенной картиной Куинджи смотрителя уволили
Ранее в Третьяковке сообщили, что полотно вернулось на выставку. Картина выставлена под стеклом и сигнализацией.
Обновлено в 03:47
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla
Похожую архитектуру можно встретить в салонах автомобилей Tesla. Для удобства все иконки сгруппированы по трем функциональным блокам.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Транспорт
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году
"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
Власти Москвы опровергли создание платных полос на МКАД
Власти Москвы не намерены создавать платные выделенные полосы на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), о чем сообщалось в СМИ, так как это бессмысленно для безопасности и пропускной способности.
Обновлено в 01:52
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о хищении газа на 30 млрд рублей
Ранее суд арестовал еще четырех фигурантов уголовного дела о хищениях газа у «Газпрома» на общую сумму более 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в Apple в России
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в офисе Apple в России, в частности, проверит компанию на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:00
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом
После очередного подрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось разрушить появившуюся природную плотину.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Планировавшим теракты в Москве боевикам ИГ вынесли приговор
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Школьный автобус с детьми опрокинулся в Башкирии
Обновлено в 03:26
Происшествия
СК предъявил окончательные обвинения Павликовой из «Нового величия»
Следственный комитет предъявил 18-летней участнице движения "Новое величие" Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом РБК сообщила адвокат подсудимой Ольга Карлова.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В московском байк-центре «Ночных волков» случился пожар
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 01:35
Общество
Реставраторы раскрыли загадку темных пятен в гробнице Тутанхамона
Египтологи завершили реставрацию гробницы Тутанхамона и раскрыли природу таинственных "темных пятен" на ее стенах, мешавших реконструкции фресок.
Обновлено в 03:07
Финансы
Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Энергетика
Газ «Сахалина-1» не поступает в магистральную трубу
Поставка газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод до Комсомольска-на-Амуре прекращена из-за остановки компрессорной станции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 03:59
Общество
В «Ростелекоме» рассказали о работе сайта госуслуг
Портал государственных услуг РФ работал и работает в штатном режиме, однако в отдельные моменты времени пользователи могли получать сообщения о повышенной нагрузки сайта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
Обновлено в 02:06
Транспорт
«Аэрофлот» вернет бесплатный алкоголь для эконом-класса
Авиакомпания «Аэрофлот» вернёт бесплатные алкогольные напитки для пассажиров эконом-класса. Речь идёт о длительных полётах, пишет РБК.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд
Корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере $10,1 млрд по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08