Футбол

Крауч объявил об окончании карьерыСпорт-Экспресс 06:14

Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.
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с чего всё началось
Нападающий Питер Крауч, в минувшем сезоне выступавший за «Бёрнли», в своём «твиттере
» объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.
Чемпионат06:30

Подробнее о событии

«Если бы не футбол — был бы девственником». Питер Крауч завершил карьеру

Sport24.ru14:00

Питер Крауч завершил карьеру

Газета.Ru07:41

Крауч объявил об окончании карьеры

Спорт-Экспресс06:14

Он был героем фанатов «Ливерпуля» и вернул «Тоттенхэм» в европейскую элиту. Питер Крауч завершил карьеру

Матч ТВ07:49

Крауч объявил о завершении карьеры

Чемпионат06:30

Нападающий Крауч объявил об окончании карьеры

Советский спорт07:19

🤖Крауч завершил карьеру

Sports.ru06:03
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Авто

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Обновлено в 15:58
Политика

Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Авто

В России отзывают три автомобиля Porsche

Росстандарт информирует об отзыве в России 3 транспортных средств марки Porsche 718 Cayman, 911.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе

Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Севилья» оформила трансфер экс-полузащитника «Манчестер Сити»

Полузащитник Фернандо Режес, выступавший последнее время за турецкий "Галатасарай", перебрался в испанскую Примеру.
Обновлено в 14:08
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Футбол

«Борнмут» продлил контракт с нападающим сборной Англии

Нападающий Каллум Уилсон подписал новый контракт с «Борнмутом», сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 16:11
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Катамаран с четырьмя туристами перевернулся при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).
Обновлено в 11:17
Общество

Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок

В Минпромторге в ответ сказали, что все командировки проверяла Счетная палата, а сам министр отметил, что в командировках приобретались те номера, которые на тот момент были свободны.
Обновлено в 15:31
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Авто

Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге

Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
Обновлено в 03:15
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах

Глава Петербурга Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".
Обновлено в 12:42
Политика

Москва назвала справедливыми требования Минска по грязной нефти

Требование Белоруссии о повышении тарифа на транзит российского сырья в уплату компенсации за грязную нефть, забившую нефтепровод "Дружба" весной этого года, в правительстве РФ посчитали справедливым.
Обновлено в 14:44
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Питер Крауч
Британский футболист
Английский футболист, нападающий английского клуба «Бернли». Имея рост 201 см, Питер Крауч является одним из самых высоких игроков, когда-либо выступавших за сборную Англии, а также в Премьер-лиге.
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