с чего всё началось

Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Происшествия В отеле в Сомали произошел взрыв Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Футбол Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов» Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Общество Кировский депутат написал заявление за мем про него Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».

Политика Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Наука Прокрастинация у женщин оказалась связанной с уровнем дофамина Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге.

Происшествия В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Политика Медведев возродит институт типового проектирования Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.

Политика Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Политика В СПЧ уничтожение продуктов питания назвали «безнравственным» Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов полагает, что уничтожение продуктов питания негативно воздействует на воспитание людей.

Политика На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.

Происшествия В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».

Шоу-бизнес Лариса Гузеева похудела на 5 килограммов за неделю 60-летняя Лариса Гузеева является одной из тех знаменитостей, что не лезут за словом в карман.