с чего всё началось

Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.

Политика В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Армия и оружие «Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12 Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.

Экономика ЦБ Германии: криптовалюты нуждаются в регулировании Бальц сообщил, что ЦБ Германии верит в будущее цифровых денег, которые приведут к реальной крупной трансформации финансового сектора.

Политика Россия назвала новые санкции США бессмысленными «Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.

Политика Молдавия захотела привлечь Саакашвили к проведению реформ Премьер-министр Молдавии Майя Санду хочет привлечь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране.

Политика Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10% Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.

Здоровье Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.

Политика Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Хоккей Дзингел стал игроком «Каролины» «Каролина Харрикейнз» подписала контракт с нападающим Райаном Дзингелом.

Кино Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер» В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского В Кремле считают очень важным сам факт первого разговора Путина и Зеленского, добавил Песков.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

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Происшествия Полиция отказала в возбуждении дела против автора «Сталингулага» Уголовное дело в отношении создателя популярного Telegram-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов не будет возбуждено.

Политика Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik Окружной административный суд Вильнюса утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва.

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Здоровье В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.