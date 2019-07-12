Футбол

Крауч объявил об окончании карьерыСпорт-Экспресс 06:14

Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.
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с чего всё началось
Нападающий Питер Крауч, в минувшем сезоне выступавший за «Бёрнли», в своём «твиттере
» объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.
Чемпионат06:30

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Крауч объявил о завершении карьеры

Чемпионат06:30

Питер Крауч завершил карьеру

Газета.Ru07:41

Нападающий Крауч объявил об окончании карьеры

Советский спорт07:19

Он был героем фанатов «Ливерпуля» и вернул «Тоттенхэм» в европейскую элиту. Питер Крауч завершил карьеру

Матч ТВ07:49

Крауч завершил карьеру игрока

Sport24.ru06:17

Крауч объявил об окончании карьеры

Спорт-Экспресс06:14

🤖Крауч завершил карьеру

Sports.ru06:03
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