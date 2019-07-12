Футбол
Крауч объявил об окончании карьерыСпорт-Экспресс 06:14
Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.
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Нападающий Питер Крауч, в минувшем сезоне выступавший за «Бёрнли», в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.Чемпионат06:30
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
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