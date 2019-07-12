Футбол

38-летний Крауч объявил о завершении карьерыSoccer.ru 06:12

Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте. Если бы в 17 лет я от вас услышал, что я сыграю на чемпионатах мира, дойду до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в Премьер-Лиге, я бы вам не поверил.
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Крауч завершил карьеру игрока

Sport24.ru06:17

38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

Soccer.ru06:12

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии завершил карьеру

Матч ТВ06:48

Крауч объявил о завершении карьеры

Чемпионат06:30

Крауч объявил об окончании карьеры

Спорт-Экспресс06:14

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Крауч объявил о завершении карьеры

РИА Новости06:54

🤖Крауч завершил карьеру

Sports.ru06:03
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