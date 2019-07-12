Футбол
38-летний Крауч объявил о завершении карьерыSoccer.ru 06:12
Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте. Если бы в 17 лет я от вас услышал, что я сыграю на чемпионатах мира, дойду до финала Лиги чемпионов, выиграю Кубок Англии и забью 100 голов в Премьер-Лиге, я бы вам не поверил.
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В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
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Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной
В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.
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Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
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Происшествия
Бойца Росгвардии подозревают в жестоком избиении сожительницы
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента Полиция проводит проверку по факту обращения женщины, которая пожаловалась на применением силы со стороны сотрудника ОМОН «Зубр» Росгвардии.
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Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Опрос показал отношение россиян к Грузии
Приблизительно половина российский граждан (48%) относится к Грузии безразлично, 37% - хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ".
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Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
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Экономика
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«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
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Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
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Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й
Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
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