Футбол
Красножан может возглавить «Енисей»Матч ТВ 10:07
Юрий Красножан является одним из потенциальных кандидатов на должность главного тренера «Енисея». По информации источника, в марте 55-летний специалист прилетал в Красноярск, где с ним велись консультации насчет возможного назначения.
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Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Число жертв атаки в Новой Зеландии возросло до 49 человек
Число жертв атаки в Новой Зеландии возросло до 49 человек, сообщил комиссар полиции Майк Буш.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено в 08:46
Спорт
Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону
Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказался назвать спортсменов, которые представят сборную России в эстафетных гонках на чемпионате мира в Швеции, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:20
Здоровье
В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии
Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Футбол
В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В Анкаре сообщили о новом переносе визита Лаврова в Турцию
Визит министра иностранных дел России в Анталью, который был запланирован на 18 марта, перенесен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Турции.
Обновлено в 09:57
Происшествия
«Аэрофлот» допустил отказ от закупки Boeing 737 Max для «Победы»
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с этими самолетами до ноября.
Обновлено в 10:21
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек
Два поезда дальнего следования — «Сапсан» № 766 и «Невский экспресс» № 748 — задерживаются из-за технической неисправности на участке Москва Товарная — Химки Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Обновлено в 10:58
Транспорт
Собянин раскритиковал хитрый способ не платить за парковку
Обновлено в 10:31
Происшествия
Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище
Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Политика
Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Политика
Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии
Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Политика
В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Экономика
Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных
Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика
В «Аэрофлоте» сообщили о решении проблемы с визами США для экипажей
Проблема с американскими визами для экипажей "Аэрофлота" решена, визы выдаются в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»
Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Общество
Минздрав поддержал идею убрать алкоголь с открытых полок в магазинах
Министерство здравоохранения России поддержало инициативу ограничить открытую выкладку алкоголя на полках в магазинах, сообщают СМИ со ссылкой на письмо замминистра Олега Салагая.
Обновлено в 08:33
Политика
Рамзан Кадыров заявил о готовности поддерживать Крым
Обновлено в 10:37
Происшествия
Задержан советник губернатора Красноярского края
Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 10:44
Политика
Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено в 05:33
Политика
США, Британия, Германия и Франция отказалась восстанавливать Сирию
США, Великобритания, Германия и Франция не намерены оказывать помощь в восстановлении Сирии.
Обновлено в 10:59
Политика
США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда
Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.
Обновлено в 10:43
Политика
Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата
Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.
Обновлено в 10:41
Спорт
Паралимпийский комитет России официально восстановил членство в МПК
Решение о возвращении статуса полноценного члена МПК в международной организации приняли сегодня, 15 марта.
Обновлено в 09:13
Политика
МИД РФ призвал ЕС учесть свои интересы в вопросе «Северного потока-2»
Евросоюзу следует принимать решения по проекту строительства газопровода «Северный поток-2» исходя из своих интересов, а не обслуживая чужую политику.
Обновлено в 10:38
Политика
Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна
Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров.
Обновлено в 09:33
Политика
«Ростех» опроверг отмену авиасалона МАКС-2019
Обновлено в 09:15