Экономика

Красноярскому аэропорту выделили 600 млн рублей на рулежную дорожкуДЕЛА.ru 00:26

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился о выделении 600 млн рублей на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярска. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.
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Правительство РФ выделит 0,6 млрд руб. на рулежную дорожку в Красноярске

РБК Красноярск03:29

Красноярскому аэропорту выделили 600 млн рублей на рулежную дорожку

ДЕЛА.ru00:26

Дмитрий Медведев выделил 600 млн рублей на реконструкцию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска

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Московский Комсомолец00:49

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Newslab.ruвчера в 23:09

Красноярскому аэропорту выделят 600 миллионов рублей на реконструкцию рулежной дорожки

КП - Красноярск02:08

Кабмин выделит 600 млн руб. на строительство рулежной дорожки в аэропорту Красноярска

ТАССвчера в 05:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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