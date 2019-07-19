Экономика
Красноярскому аэропорту выделили 600 млн рублей на рулежную дорожкуДЕЛА.ru 00:26
Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился о выделении 600 млн рублей на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярска. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.
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Красноярскому краю выделили 600 милионов на новую рулежную дорожку в аэропорту
Newslab.ruвчера в 23:09
Дмитрий Медведев выделил 600 млн рублей на реконструкцию рулёжной дорожки в аэропорту Красноярска
НИА-Красноярсквчера в 23:07
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