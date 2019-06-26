Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»РИА Новости 03:37

Связаться с родителями пока не удалось. Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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Красноярских выпускников угостили тортиком с «надгробиями»

Newslab.ru01:02

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

РИА Новости03:37

«Идите с миром»: красноярским ученикам подарили торт... с надгробиями

КП - Красноярск01:11

«Это была шутка!»: родители и выпускники заступились за торт с «надгробиями»

НГС2402:04

Красноярским выпускникам выдали тортики с украшением в форме надгробия

ДЕЛА.ru01:33

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

7 канал Красноярсквчера в 23:38

Выпускников красноярской школы угостили тортиком с надгробиями

ИА 1-Lineвчера в 22:46
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия

Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Обновлено в 04:56
Наука

Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий

Обновлено вчера в 12:59
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено вчера в 09:22
Технологии

«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом

Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Экономика

На программу льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Названо имя возможной крестной сына Меган Маркл и принца Гарри

Королевские эксперты Великобритании назвали имя человека, который с наибольшей вероятностью может стать крестным новорожденного принца Арчи.
Обновлено в 01:27
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Политика

Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ

Ущерб, который компании ФРГ понесли от санкций США в отношении России, в общей сложности составил 1,1 млрд евро.
Обновлено в 03:49
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено вчера в 06:59
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Альберт Шигабутдинов уходит с должности гендиректора «ТАИФ»

Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил о решении покинуть занимаемый пост.
Обновлено в 03:09
Политика

Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ

Украинская же делегация, наоборот, во вторник в полном составе в знак протеста покинула зал.
Обновлено вчера в 14:58
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