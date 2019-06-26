Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»Известия 05:28

Накануне один из родителей выпускников школы № 143 отправил в редакцию NGS24.RU снимок сладкого подарка от родителей школьникам. Он остался возмущен формой фотографий выпускников на лакомстве, утверждая, что они похожи на надгробия, а многие ученики «просто ушли из класса».

с чего всё началось

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия. Такая идея принадлежит родителям учащихся, рассказали журналистам в учебном заведении. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография торта, украшенного фотографиями выпускников.

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