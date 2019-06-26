Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»Известия 05:28

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия. Такая идея принадлежит родителям учащихся, рассказали журналистам в учебном заведении. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография торта, украшенного фотографиями выпускников.
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с чего всё началось

«Это была шутка!»: родители и выпускники заступились за торт с «надгробиями»

Накануне один из родителей выпускников школы № 143 отправил в редакцию NGS24.RU снимок сладкого подарка от родителей школьникам. Он остался возмущен формой фотографий выпускников на лакомстве, утверждая, что они похожи на надгробия, а многие ученики «просто ушли из класса».
НГС2402:04

Подробнее о событии

Родители красноярских выпускников прокомментировали торт с «надгробиями»

РИА Новости07:56

«Ну и что же здесь криминального?»: родители подарили ученикам торт с надгробиями

КП - Красноярск07:07

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

7 канал Красноярсквчера в 23:38

«Могилы с надгробием»: школьникам на выпускной подарили торт с их фотографиями

ТВ-Енисей01:45

«Это была шутка!»: родители и выпускники заступились за торт с «надгробиями»

НГС2402:04

Красноярских выпускников угостили тортиком с «надгробиями»

Newslab.ru01:02

Красноярским выпускникам выдали тортики с украшением в форме надгробия

ДЕЛА.ru01:33
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