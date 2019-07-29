Лесные пожары
Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленнымИнфорос 07:42
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лесные пожары в регионе "обычным природным явлением", выразив мнение, что бороться с подобными стихиями не имеет смысла.
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