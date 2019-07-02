Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавшихГазета.Ru 03:00
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск. Как сообщают местные издания, он грубо ответил на вопрос жительницы. Женщина спросила, что будет с дорогой, которую может размыть он наводнения и проживающих может отрезать от цивилизации.
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«Хотите права качнуть?»: губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска
7 канал Красноярсквчера в 23:00
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