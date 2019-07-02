Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавшихГазета.Ru 03:00

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск. Как сообщают местные издания, он грубо ответил на вопрос жительницы. Женщина спросила, что будет с дорогой, которую может размыть он наводнения и проживающих может отрезать от цивилизации.
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Пользователи соцсетей осудили губернатора, упрекнувшего подтопленцев в желании «качнуть права»

URA.Ru03:00

«Качнувшая права» жительница Канска: «Мы уже четыре раза были отрезаны паводком от внешнего мира!»

КП - Красноярск03:04

Губернатор жестко пообщался с жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

РЕН ТВвчера в 12:20

«Мы были в шоке, что губернатор может так отвечать»: жительница Канска о разговоре с Уссом

НГС2403:16

«Права хотите качнуть? Я тоже могу»: Александр Усс ответил пострадавшим во время наводнения в Канске

ТВК00:15

«Хотите права качнуть?»: губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска

7 канал Красноярсквчера в 23:00

Красноярский губернатор жестко отреагировал на вопрос жительницы Канска

РИА Новости02:42
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Транспорт

Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах

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По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
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Политика

Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
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Экономика

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В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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Общество

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В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .
Обновлено в 02:55
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра

Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

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Обновлено в 00:58
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.
Обновлено вчера в 12:56
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

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Здоровье

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Погибли от укусов клещей 2 человека.
Обновлено в 03:13
Политика

Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС

Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.
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Общество

Еще пять регионов вошли в пилотный проект по снижению бедности

Проект призван провести всесторонний анализ причин бедности в регионах и разработать на примере этих субъектов эффективные универсальные механизмы, направленные на увеличение доходов граждан.К восьми регионам страны, в которых реализуется пилотный проект по снижению бедности, добавлены еще пять.
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Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
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«Адмирал» представил новый логотип

Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.
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Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
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Власти открыли движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.
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Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
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В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Доктор юридических наук, профессор. Президент Сибирского федерального университета.
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