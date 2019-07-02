Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск. Как сообщают местные издания, он грубо ответил на вопрос жительницы. Женщина спросила, что будет с дорогой, которую может размыть он наводнения и проживающих может отрезать от цивилизации.

Транспорт Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о полетах Министерство транспорта России обвинило власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами, передает «Интерфакс».

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Экономика В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Общество Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Здоровье Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.

Шоу-бизнес Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя Музыкальный продюсер Бари Алибасов мог оказаться в больнице по причине банального запоя.

Политика Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России» Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.

Политика Вакарчук назвал полуостров Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.

Наука В Египте нашли десятки странных мумий При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.

Политика Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов.

Общество Еще пять регионов вошли в пилотный проект по снижению бедности Проект призван провести всесторонний анализ причин бедности в регионах и разработать на примере этих субъектов эффективные универсальные механизмы, направленные на увеличение доходов граждан.К восьми регионам страны, в которых реализуется пилотный проект по снижению бедности, добавлены еще пять.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Хоккей «Адмирал» представил новый логотип Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.

Общество Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Происшествия Власти открыли движение по трассе «Сибирь» Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области запущено в обе стороны в тестовом режиме, сообщается на сайте областного правительства.

Экономика Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.

Общество Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.