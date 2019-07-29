Лесные пожары

Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленнымИнфорос 07:42

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лесные пожары в регионе "обычным природным явлением", выразив мнение, что бороться с подобными стихиями не имеет смысла.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Спасатель жестко ответил красноярскому губернатору, заявившему о вреде тушения пожаров

URA.Ru09:21

«Бессмысленно и вредно»: губернатор высказался о тушении пожаров «в зоне контроля» по краю

НГС2409:05

Красноярский губернатор объяснил причины бездействия властей во время лесных пожаров

ТАСС08:31

Глава Красноярского края назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири

RT на русском07:38

Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным

РИА Новости07:27

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Ведомости06:32

«Хорошего вам ветра и хорошего настроения!» Губернатор Усс заявил, что пожары в Сибири тушить бессмысленно и вредно

Дождь05:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Политика

В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины.
Обновлено в 00:53
Общество

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Сочи два человека разбились на гидроцикле

В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Наука

Окаменелый след тираннозавра впервые нашли в Китае

На территории Китая впервые нашли окаменелый след тираннозавра.
Обновлено в 07:46
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Авто

Раскрыта стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика

У Зеленского решили реформировать СБУ

Ранее Киевский суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование о возможном захвате власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка

У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Игры

Remedy выпустила сюжетный трейлер Control

Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
Обновлено в 11:18
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Наука

Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения

Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Александр Петров и Ирина Старшенбаум расстались

Российский актёр Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции

В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Технологии

Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения

Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
ещё по теме
Александр Викторович Усс
Российский политик
Российский государственный деятель и политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. Председатель Законодательного собрания Красноярского края.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное