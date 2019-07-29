Лесные пожары

Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение сибирских пожаровSM News 07:45

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что масштабные лесные пожары, наблюдаемые на территории региона, не имеет смысла тушить, так как это обыкновенное природное явление, как метель.
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Российский политик
Российский государственный деятель и политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. Председатель Законодательного собрания Красноярского края.
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