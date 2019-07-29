Лесные пожары
Красноярский губернатор назвал бессмысленным тушение сибирских пожаровSM News 07:45
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что масштабные лесные пожары, наблюдаемые на территории региона, не имеет смысла тушить, так как это обыкновенное природное явление, как метель.
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