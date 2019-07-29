Лесные пожары
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров вреднымМосковский Комсомолец 07:30
Лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, поскольку бороться с ними бессмысленно, а в ряде случаев "даже и вредно". С таким заявлением выступил губернатор Красноярского края Александр Усс, пишут "Ведомости".
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