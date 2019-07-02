Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей КанскаРоссийская газета 08:29
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на Наталью, участницу неприятного диалога.
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Люди ждут помощи, а не истерику.
— Евгений Ревенко, российский политикГазета.Ru 04:46
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Политика
Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Энергетика
НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной
Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова выбрала место для родов
«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
Обновлено в 04:48
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Экономический рост Грузии оказался под угрозой
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней.
Обновлено в 06:39
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Общество
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Уличенная в нарушениях ИКМО в Петербурге пыталась засудить Горизбирком
По мнению представителей ИКМО «Сампсониевское», Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей по отношению к ИКМО, поэтому ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения муниципальными комиссиями.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава рассказал о зоне ответственности пациентов
Главный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто предупредил, что если пациент после инфаркта принимает медикаменты год-два, то вероятность повторного уменьшается в разы.
Обновлено в 08:57
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
Обновлено в 08:08