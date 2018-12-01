Футбол

Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «Ахматом»
ТВК
08:24

Матч 16-го тура РПЛ между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» закончился со счетом 1:1. Первый гол на 69-й минуте забил игрок «Ахмата» Милад Мохаммади. Сровнял счет Валерий Кичин из «Енисея», забив пенальти на 81-й минуте.
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