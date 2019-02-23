Наука

Красное мясо и жирная пища могут вызывать рак простатыАМИТЕЛ 19:19

Способствуют росту заболеваемости раком простаты и вредные привычки, употребление красного мяса и обильной жирной пищи, которые в большей степени присущи представителям сильного пола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин

Российская газета05:20

Обнаружена причина стремительного развития рака простаты

Вести.Ru10:59

Названа причина быстрого развития рака у мужчин

Известия06:23

Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин

ТК Звезда07:17

Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты

РИА Новости09:32

Обнаружен ген NSD2 – активатор рака простаты

Medikforum.ru10:24

Онкологи выявили причину возникновения рака у мужчин

РЕН ТВ05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Происшествия

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

Обновлено в 22:11
Политика

Дюжев прокомментировал слова Серебрякова о России

Актёр Дмитрий Дюжев в беседе с Пятым каналом прокомментировал заявление актёра Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в «развязывании войн».
Обновлено в 18:05
Происшествия

Госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 19:30
Происшествия

В Петербурге внедорожник насмерть задавил двоих пешеходов

Обновлено в 19:25
Политика

Порошенко назвал Украину агрессором

Порошенко заявил со сцены, что он, как президент и верховный главнокомандующий должен сохранить Украину и ее оборону, "чтобы дать отпор украинскому агрессору".
Обновлено в 19:47
Происшествия

Рейс в Благовещенск вернулся в Москву из-за недомогания пассажира

Обновлено в 21:45
Политика

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом

Обновлено в 04:15
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Политика

Мадуро поблагодарил нью-йоркцев за поддержку Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил в субботу благодарность жителям Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы.
Обновлено в 20:12
Политика

Глава Колумбии приказал вернуть грузовики с гумпомощью для Венесуэлы

Президент Колумбии Иван Дуке приказал вернуть грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в Венесуэлу.
Обновлено в 18:20
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека

Обновлено в 20:03
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Космос

Спутник «Ресурс-П» на замену отказавшему запустят в 2020 году

Обновлено в 20:15
Музыка

Певица Maruv представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019»

Певица Maruv представит Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Альпах нашли тела двух иностранцев

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе

18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Грузовой самолет разбился на юге США

Обновлено в 17:19
Общество

Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля

Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.
Обновлено в 21:02
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Эксперты в США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»

Эксперты американского журнала The Popular Mechanics прокомментировали видео испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон", ранее опубликованное Минобороны России.
Обновлено в 15:41
Политика

Премьер‐министр Баварии призвал к диалогу с Россией

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Запад к урегулированию отношений с Москвой.
Обновлено в 21:45
Политика

Корабли ВМС Венесуэлы задержали судно с гумпомощью

Военные корабли Венесуэлы 23 февраля задержали судно с гуманитарной помощью из Пуэрто-Рико.
Обновлено в 17:51
Политика

Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено в 16:57
Транспорт

Правила посадки в самолет изменили в России

Приказ Минтранса России вступил в силу с 24 февраля, сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 19:12
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено в 16:16
Происшествия

Мальчика, блуждавшего ночью по Лосиному Острову, передадут под опеку

Обновлено в 22:00
Кино

Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен

Обновлено в 14:57
Главное