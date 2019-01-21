Экономика

«Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси» решили объединитьсяRT на русском вчера в 11:35

Бенефициары группы «Дикси», компании «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») и алкомаркетов «Красное & Белое» договорились об объединении активов в единый розничный бизнес. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на совместное заявление предпринимателей.
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с чего всё началось

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии

В результате слияния появится третий по обороту розничный ритейлер в России, говорится в сообщении. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову – 49%. Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работает более 13 000 магазинов.
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