Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнесBFM.ru вчера в 10:41
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
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с чего всё началось
В результате слияния появится третий по обороту розничный ритейлер в России, говорится в сообщении. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову – 49%. Под торговыми марками «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» в России работает более 13 000 магазинов.Ведомостивчера в 10:13
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