«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнесBFM.ru 10:41

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию.

с чего всё началось

В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.

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