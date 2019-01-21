Экономика
«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнесBFM.ru 10:41
В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.
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с чего всё началось
Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красное & белое» объединяют бизнес На российском рынке продовольственного ритейла готовится одна из крупнейших сделок: сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» объединятся в одну компанию.Коммерсантъ10:08
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Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
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"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 09:22
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МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
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Экономика
До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров
В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ.
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Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
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Экономика
Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей
Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
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Экономика
Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей
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Обновлено в 04:40
Экономика
В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ
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Экономика
«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов
Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Экономика
Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить
К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.
Обновлено в 04:01
Экономика
«Тинькофф банк» и Альфа-банк пожаловались на «зарплатное рабство»
"Тинькофф банк" и Альфа-банк пожаловались на продолжающееся так называемое зарплатное рабство, когда сотрудник компании не может самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты.
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Экономика
Дилеры предлагают ограничить покупку автомобилей за наличные
Ассоциация автомобильных дилеров России (РОАД) направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором, в частности, предлагает снизить комиссию за эквайринг (прием к оплате платежных карт) по банковским картам примерно в семь раз – с 1, 5-2 % до 0, 2-0, 3 %.
Обновлено в 08:13
Экономика
Visa подсчитала траты россиян за границей на новогодние праздники
«В общем в период 1—10 января 2019 г. россияне потратили за рубежом порядка 20 млрд рублей — это на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее, и на 4 млрд рублей больше, чем в январе 2017 года», — отмечает компания.
Обновлено в 14:21
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник слабым ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:02 мск прибавил 0,09% к закрытию предыдущего дня и достиг 2475,76 пункта; долларовый индекс РТС поднялся к этому времени на 0,07% до 1177,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:31