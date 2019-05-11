Футбол

«Краснодару» заявили о невозможности увольнения Павла МамаеваКомсомольская правда 08:13

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, отметил, что его клиента нельзя уволить из ФК, пока приговор не вступил в силу. Напомним, защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту.
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«Краснодар» не сможет продать Мамаева

Газета.Ru04:29

«Доиграет» сезон: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Известиявчера в 17:01

Адвокат: «„Краснодар“ не имеет права расторгнуть контракт с Мамаевым»

Sport.ru05:29

Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Znak.com00:11

Адвокат Мамева: «Юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у „Краснодара“ нет»

Спорт-Экспрессвчера в 19:21

Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»

Soccer.ruвчера в 18:12

Адвокат Мамаева: У «Краснодара» нет юридической силы расторгнуть контракт

Нева Спорт02:43
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП автобуса и мусоровоза в Химках

В Химках Московской области рейсовый автобус совершил серьезное ДТП с мусоровозом, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:33
Хоккей

Воробьёв заявил, что для Панарина открыты двери в сборную России

Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв заявил, что, несмотря на то что заявка команды по нападающим уже заполнена, он может включить в неё нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве

Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Скончался режиссер Николай Тарханов

Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Культура

Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище

«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Медведь украл продукты из машины охотников на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Хоккей

Кручинин вернулся в челябинский «Трактор»

Нападающий Алексей Кручинин, выступавший за петербургский СКА, подписал контракт на один сезон с "Трактором", сообщается на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова

Каким образом животное оказалось на крышах гаражного кооператива неизвестно.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ

Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 09:04
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза.
Обновлено в 09:23
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Два человека погибли на сплавах в Пермском крае

На сплавах по реке Вижай в Пермском крае перевернулись катамараны, в результате чего погибли двое туристов.
Обновлено в 09:27
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Футбол

Представитель Денисова рассказал об отношениях игрока с «Локомотивом»

10 мая после победы «Локомотива» над «Рубином» со счетом 4:0 генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе заявил, что с Денисовым не удается выйти на связь уже в течение двух недель.
Обновлено в 09:34
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании

Обновлено в 10:07
Политика

План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

«Тело просто супер». Глюкоза сразила фанатов снимком в купальнике

«Прекрасное фото!», «Тело просто супер» — прокомментировали полклонники.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером

«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Здоровье

В Тульской области ищут главврача в районную больницу

Тульский Минздрав объявил конкурс на замещение вакантной должности главного врача Суворовской районной больницы.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения

Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Политика

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
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Игры

Анонсирован симулятор жизни белки-летяги AWAY: The Survival Series

Вышел анонсирующий трейлер AWAY: The Survival Series. Игрокам предстоит попытаться выжить в диком мире в роли сахарного сумчатого поссума.
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Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном

Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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