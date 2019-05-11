Футбол
«Краснодару» заявили о невозможности увольнения Павла МамаеваКомсомольская правда 08:13
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, отметил, что его клиента нельзя уволить из ФК, пока приговор не вступил в силу. Напомним, защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту.
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Адвокат Мамева: «Юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у „Краснодара“ нет»
Спорт-Экспрессвчера в 19:21
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