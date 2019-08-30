Футбол
Газета.RuСостоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019. Завершится групповой этап 12 декабря.
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Спорт
«Ростов-Дон» выиграл Суперкубок России по гандболу
Спорт-Экспресс 12:44
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Космос
На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса
Planet Today 03:49
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Киберспорт
CD Projekt RED показывает геймплей Cyberpunk 2077
CD Projekt RED анонсировала дату стрима Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru 09:20
Общество
Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Футбол
Миральяс стал игроком «Антверпена»
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского "Зенита" станет игроком итальянской "Сампдории".
Газета.Ru 12:58
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
«Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Известия 03:53
Политика
Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Баскетбол
Виталий Фридзон: «Нам предстоит показать, на что мы готовы»
Капитан сборной России Виталий Фридзон рассказал о настрое команды в преддверии старта чемпионата мира в Китае.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru 11:12
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Здоровье
Люберецких рожениц отправляют в бассейн
Национальная служба новостей 13:53
Политика
Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.
Lenta.ru 11:22
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика
Польша организовала перепродажу американского сжиженного газа Украине
Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, сообщает портал Interia.
ИА Новороссия вчера в 11:52