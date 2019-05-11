Футбол
«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения МамаеваLenta.ru 03:16
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиента нельзя уволить из клуба, пока приговор не вступил в силу.
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Адвокат Мамева: «Юридической силы для расторжения контракта с Мамаевым у „Краснодара“ нет»
Спорт-Экспрессвчера в 19:21
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«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
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Разработчики снайперского комплекса «Уголёк» рассказали о сроках появлении двух новых полуавтоматических винтовок.
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Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявлен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии.
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Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
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В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
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В американском штате Теннеси город Кларксвилл перепугал подозрительный клоун, который с помощью конфет заманивал школьников младших классов в свою машину.
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В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России.
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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
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Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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