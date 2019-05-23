Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесомLenta.ru 03:26

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа. Свое открытое обращение он опубликовал в сети.

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

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