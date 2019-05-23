Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесомLenta.ru 03:26
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа. Свое открытое обращение он опубликовал в сети.
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Автоспорт
Российская гоночная команда набирает киберспортсменов для участия в турнире в Ле-Мане
Российская гоночная команда SMP Racing объявила о скором старте отборочного турнира, по итогам которого три про-геймера поучаствуют от лица команды в мировом финале Le Mans Esports Series по игре Forza Motorsport 7. Все желающие должны зарегистрироваться на сайте и показать лучшее время круга.
Обновлено в 05:09
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Кино
В Сети появился тизер «Притяжения 2» Бондарчука
Тизер картины уже появился в Сети.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Наука
Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще
С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Происшествия
У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
Обновлено в 04:38
Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество
Строительство храма в екатеринбургском сквере отменено
Губернатор Свердловской области Евгений Куйввашев заявил, что продолжение строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга полностью исключено.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая
В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Общество
Кудрово вошло в топ регионов с самыми высокими новостройками
Городом с самыми низкими новостройками стал Вышний Волочек в Тверская области, здесь средняя высота новых домов составляет всего 2 этажа.
Обновлено в 04:10
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Наука
В Канаде нашли самый древний гриб. Ему миллиард лет
До недавнего времени самыми древними окаменелыми грибами были находки из Шотландии, относящиеся к девонскому периоду (410 миллионов лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 миллионов лет назад).
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
СК проверяет информацию о подростках, которых заставили рыть яму на востоке Москвы
Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Гольяново рабочие из Таджикистана заманили и удерживали в подвале трех 12-летних мальчиков, которых якобы заставили рыть яму под бассейн в помещении на первом этаже жилого дома.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27