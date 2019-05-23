Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесомLenta.ru 03:26

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа. Свое открытое обращение он опубликовал в сети.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Краснодарский журналист вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева

РИА Новости03:43

Журналист из Краснодара вызвал на дуэль оскорбившего Екатеринбург Соловьева

URA.Ru01:59

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Lenta.ru03:26

Журналист из Краснодара вызвал на дуэль Владимира Соловьева, назвавшего уральцев «бесами»

Znak.com01:04

Соловьёва призвали ответить «за бесов»

News.ru03:41

Назвавшего екатеринбуржцев бесами Соловьева вызвали на дуэль

Газета.Ru02:49

Петербургская художница нарисовала грудью портрет Соловьева в образе беса

Piter.tvвчера в 07:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

Британская ARM прекратила сотрудничать с Huawei

Британский разработчик процессоров для смартфонов ARM временно прекратил сотрудничество с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика

ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время

Последний раз ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре 2018 г. По ряду прогнозов, после текущей паузы в действиях ФРС следующим шагом в изменении монетарной политики будет снижение процентных ставок, а не возобновления процесса их повышения.
Обновлено вчера в 14:19
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Кино

Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито

Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали

Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
Обновлено в 02:56
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Общество

Минувшая среда в Москве побила рекорд по теплу

Обновлено в 03:07
Технологии

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное