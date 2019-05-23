Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесомLenta.ru 03:26
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа. Свое открытое обращение он опубликовал в сети.
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Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Британская ARM прекратила сотрудничать с Huawei
Британский разработчик процессоров для смартфонов ARM временно прекратил сотрудничество с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время
Последний раз ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре 2018 г. По ряду прогнозов, после текущей паузы в действиях ФРС следующим шагом в изменении монетарной политики будет снижение процентных ставок, а не возобновления процесса их повышения.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Кино
Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Экономика
Центробанк запретит банкноты «банка приколов»
Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали
Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
Обновлено в 02:56
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Минувшая среда в Москве побила рекорд по теплу
Обновлено в 03:07
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43