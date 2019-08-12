Экономика

Краснодарский край вошел в число отстающих регионов по численности среднего классаЮгополис 17:46

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Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20% от общей численности населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства РИА Новости.
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Краснодарский край вошел в число отстающих регионов по численности среднего класса

Югополис17:46

Определены регионы с наибольшей долей жителей, считающихся средним классом

РИА Новости17:17
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