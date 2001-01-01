Футбол

«Краснодар» заинтересован в услугах АнанидзеВести.Ru 10:57

Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе. Футболист средней линии может стать "быком" в летнее трансферное окно. Об интересе краснодарского клуба к грузинскому хавбеку сообщает Чемпионат.Com.
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СМИ узнали об интересе «Краснодара» к арендованному футболисту «Спартака»

РБК11:58

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Sports.ru10:46

СМИ: Ананидзе вошёл в сферу интересов «Краснодара»

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«Чемпионат»: «Краснодар» может купить Джано

Бомбардир.ру11:15

СМИ: Ананидзе может летом перейти в «Краснодар»

Матч ТВ10:58
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Общество

Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России

Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время.
Обновлено в 07:39
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Спортивного врача до сих пор не пустили к Кокорину

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что к футболисту Александру Кокорину до сих пор не пустили спортивного врача, который должен осмотреть его больное колено.
Обновлено в 09:49
Игры

Microsoft запустила в России подписку на игровую консоль Xbox One

Обновлено в 11:51
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Общество

В Москве к выходным потеплеет до +19 градусов

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что из-за прихода на территорию России скандинавского антициклона погода в центральной части страны в середине недели может понижаться до —3 С° в ночные часы.
Обновлено в 09:44
Политика

NYT: Порошенко довел выборы до сюрреализма

Предвыборная гонка на Украине приняла "сюрреалистический оборот" после того, президент Украины Петр Порошенко провел одиночные дебаты с пустой трибуной, за которой должен был находиться его соперник и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, пишет The New York Times.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Общество

Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции

Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Кино

Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов

Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Кино

Стартовал финальный сезон «Игры престолов»

Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Политика

Порошенко предложил Зеленскому новое время для дебатов 19 апреля

Ранее в штабе Зеленского заявили, что кандидат ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:56
Спорт

Ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии

Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает МИР 24. На протяжении 10 лет гонки проходили в странах Латинской Америки.
Обновлено в 10:09
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Общество

Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы

Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Авто

Автомобили Ravon хотят собирать в России

Компания GM Uzbekistan договорилась в заводом Derways о сборке автомобилей Ravon.
Обновлено в 05:16
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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