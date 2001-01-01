Футбол
«Краснодар» заинтересован в услугах АнанидзеВести.Ru 10:57
Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе. Футболист средней линии может стать "быком" в летнее трансферное окно. Об интересе краснодарского клуба к грузинскому хавбеку сообщает Чемпионат.Com.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Стартовал финальный сезон «Игры престолов»
Американский телеканал HBO в воскресенье, 14 апреля, начал премьерный показ первой серии заключительного восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».
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Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
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Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
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Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
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