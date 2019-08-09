Ранее в испанских СМИ появилась информация, что российский клуб считается фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро. Тельо является воспитанником «Барселоны».

с чего всё началось

Футбольный клуб "Краснодар" проявляют интерес к полузащитнику испанского "Бетиса" Кристиану Тельо. В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами. Краснодарцы готовы заплатить за него 12 миллионов евро.

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