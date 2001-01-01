Футбол
«Краснодар» забил второй гол «Енисею»Спорт-Экспресс 07:40
"Краснодар" удвоил преимущество в матче 28-го тура чемпионата России против "Енисея".
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Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
Тануш получил ранение в понедельник во время операции по нейтрализации мин Второй мировой войны в рамках миссии НАТО, которая проходила на военной базе в Адажи.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России
Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Футбол
Мартынович: «У „Краснодара“ нет права на ошибку»
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от игры с "Енисеем".
Обновлено в 03:58
Авто
Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки
Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.
Обновлено в 07:47
Космос
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
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Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
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Авто
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В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Политика
Стало известно место нахождения Бутиной
Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, переведена в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Вирджиния.
Обновлено в 08:27
Футбол
38-летний капитан «Брайтона» завершит карьеру после матча с «Ман Сити»
Капитан "Брайтона" Бруно завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 09:00
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для «Евровидения»
Обновлено в 07:31
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Акт XXVI: во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
Во Франции проходит 26-я акция движения «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:57
Космос
Россия обратилась в НАСА из-за запаха спирта на МКС
Запах спирта ощутили члены экипажа МКС после прибытия на станцию в марте космического корабля Dragon 2 американской частной компании SpaceX.
Обновлено 09 мая в 23:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
Субсидии на оплату коммунальных услуг может получить больше россиян
Предоставлять субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг россиянам, которые проживают в одном помещении, вне зависимости от того, являются ли они членами одной семьи, предложили в Госдуме.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Краснодару» заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой
Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Политика
Порошенко хочет встретиться с Зеленским
В сообщении сказано о планах действующего гаранта обсудить со своим преемником текущие проблемы страны, а также передать Зеленскому президентские полномочия и ответственность.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Обновлено в 02:39
Хоккей
Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Воробьёв заявил, что для Панарина открыты двери в сборную России
Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв заявил, что, несмотря на то что заявка команды по нападающим уже заполнена, он может включить в неё нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Обновлено в 07:53