В Краснодаре завершился матч 16-го тура российского молодежного первенства. «Краснодар» принимал на своем поле сверстников из «Урала». Встреча завершилась разгромом гостей — 5:0.

«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Урала» в молодежном первенстве

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