Футбол
«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛVprognoze.ru 14:56
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
|54′
|54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
|54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
|67′
Магомед Сулейманов
|70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
|72′
|72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
|72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|72′
|87′
Камиль Закиров
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
50
Голубев
33
Перейра
47
Уткин
93
Сулейманов
2 ×
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
6
Маркелов
99
Закиров
5
Кулик
10
Кацаев
29
Ондуа
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
«Краснодар» одолел «Анжи» в матче чемпионата России. Поединок 21-го тура состоялся в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отличился Магомед-Шапи Сулейманов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Обновлено в 18:31
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем
Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.
Обновлено в 14:49
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Интернет
Цукерберг выступает за регулирование Интернета
В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Политика
Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией
Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено в 02:18
Общество
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Машина полиции попала в ДТП по пути к месту крушения самолета в ФРГ
В Германии автомобиль полиции попал в ДТП по пути к месту крушения самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:55
Политика
Зеленский проголосовал на выборах
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах, заявив, что первые его поездки, в случае победы, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Политика
Клинцевич: С победой Зеленского появляются шансы на диалог с Украиной
«Выбор за украинскими избирателями», — сказал Клинцевич.
Обновлено в 14:16
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер о бомбардировках Югославии
Болельщики «Зенита» на домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1, первый тайм) вывесили баннер, посвященный событиям 20-летней давности в Югославии.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Двое подростков подорвались на гранате в Запорожье
В Запорожье на гранате подорвались двое подростков. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
Обновлено в 16:21
Политика
Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США
Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено в 11:51
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 11:55
Экономика
Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Премьер Болгарии обратился в полицию после угроз в Facebook
Глава правительства Болгарии Бойко Борисов рассказал, что ему угрожает неизвестный мужчина с винтовками.
Обновлено в 12:14
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии
Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.
Обновлено в 19:26
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Кино
Сергей Собянин поздравил Александра Збруева с днем рождения
Обновлено в 06:00