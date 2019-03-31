«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛVprognoze.ru 14:56

«Краснодар» одолел «Анжи» в матче чемпионата России. Поединок 21-го тура состоялся в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отличился Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛ

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика На выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский На выборах президента Украины, где уже закрылись избирательные участки, лидирует шоумен Владимир Зеленский — за него проголосовали 30,4% избирателей.

Здоровье В России начинается дополнительная иммунизация против кори Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.

Политика Житель Украины рассказал о ходе выборов Корреспондент «ВМ» узнал прогнозы российских политологов относительно того, кто может победить, а также дозвонился до жителей Украины, чтобы расспросить о ситуации в стране.

Политика Владимир Зеленский ждет второго Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.

Политика Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.

Наука Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Спорт Авербух: все старались помочь Медведевой Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

Политика На корреспондента «Дождя» в Киеве в прямом эфире напал украинский националист Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский во время прямого эфира у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве подвергся нападению со стороны украинского националиста.

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.

Армия и оружие Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев российские города Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.

Здоровье «Здоровые на ЭКО не пойдут»: молодая семья из Сызрани рассказала о сложностях искусственного оплодотворения Молодая семья из Сызрани на протяжении трёх лет обивает пороги областных клиник. Самостоятельно зачать ребёнка у них не получается.