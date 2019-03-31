Футбол

«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛVprognoze.ru 14:56

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
«Краснодар» одолел «Анжи» в матче чемпионата России. Поединок 21-го тура состоялся в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отличился Магомед-Шапи Сулейманов.
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