«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛVprognoze.ru 14:56

«Краснодар» одолел «Анжи» в матче чемпионата России. Поединок 21-го тура состоялся в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отличился Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛ

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