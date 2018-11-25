Футбол

«Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу» в молодежном первенстве
Sport24.ru
06:02

Краснодар — Арсенал (Тула)
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спайич
  
6
Рамирес
  
9
Ари
  
77
Каборе
  
33
Перейра
  
7
Вандерсон
  
85
Игнатьев
  
89
Стоцкий
  
36
Левашов
  
9
Комбаров
  
6
Беляев
  
8
Григалава
  
21
Альварес
  
5
Мохаммед
  
11
Ткачев
  
70
Костадинов
  
78
Бакаев
  
18
Джорджевич
  
19
Мирзов
  
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В матче 15-го тура молодежного первенства России «Краснодар» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:0. Уже на 9-й минуте Руслан Рзаев вывел «быков» вперед. На 26-й минуте Руслан Апеков удвоил преимущество хозяев, а на 45-й Рашид Чичба сделал счет 3:0.
Sport24.ru06:02

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