Футбол
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
|5′
Лука Джорджевич
Вандерсон Соуза
|40′
Шарль Каборе
|41′
|45′
Максим Беляев
Иван Игнатьев
|48′
|53′
Зелимхан Бакаев
|64′
Сергей Ткачев
Игорь Горбатенко
Маурисио Перейра
Юрий Газинский
|71′
|71′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
|73′
Магомед Сулейманов
|76′
Вандерсон Соуза
Торнике Окриашвили
|79′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
9
Ари
77
Каборе
8
Газинский
70
Окриашвили
85
Игнатьев
93
Сулейманов
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
5
Мохаммед
23
Горбатенко
70
Костадинов
10
Кангва
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В матче 15-го тура молодежного первенства России «Краснодар» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:0. Уже на 9-й минуте Руслан Рзаев вывел «быков» вперед. На 26-й минуте Руслан Апеков удвоил преимущество хозяев, а на 45-й Рашид Чичба сделал счет 3:0.
Sport24.ru06:02
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