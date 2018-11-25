Футбол

«Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу» в молодежном первенстве
Sport24.ru
06:02

Краснодар — Арсенал (Тула)
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
В матче 15-го тура молодежного первенства России «Краснодар» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:0. Уже на 9-й минуте Руслан Рзаев вывел «быков» вперед. На 26-й минуте Руслан Апеков удвоил преимущество хозяев, а на 45-й Рашид Чичба сделал счет 3:0.
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