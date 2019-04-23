Футбол

«Краснодар» вырвал победу у «Ахмата» в матче молодежного первенстваSportbox.RU вчера в 09:59

Ахмат — Краснодар
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
«Краснодар» в гостях обыграл «Ахмат» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме Имран Альсултанов отличился за хозяев, а у гостей отметился Андрей Текучев.
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