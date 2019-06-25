«Краснодар» отправился на второй сбор в АвстриюСпорт-Экспресс 03:17

Официальный Твиттер "Краснодара" сообщает, что команда отправилась на второй сбор в Австрию, где пройдет межсезонный турнир с клубами РПЛ.

«Краснодар» отправился на второй сбор в Австрию

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