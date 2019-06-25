Футбол

«Краснодар» вылетел на сбор в АвстриюSport24.ru 03:25

В рамках сбора команда примет участие в турнире с клубами РПЛ. 27 июня «Краснодар» сыграет с ЦСКА, 30 июня должна пройти игра с «Ростовом», на 4 июля запланирован матч со «Спартаком».
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«Краснодар» отправился на сбор в Австрию

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«Спартак» назвал состав на австрийский сбор

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«Краснодар» вылетел на сбор в Австрию

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«Краснодар» вслед за другими топ-клубами РПЛ отправился на сбор в Австрию

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«Краснодар» прилетел в Австрию

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«Краснодар» прилетел в Австрию

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
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