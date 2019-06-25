«Краснодар» вылетел на сбор в АвстриюSport24.ru 03:25

В рамках сбора команда примет участие в турнире с клубами РПЛ. 27 июня «Краснодар» сыграет с ЦСКА, 30 июня должна пройти игра с «Ростовом», на 4 июля запланирован матч со «Спартаком».

Спорт день за днем

«Краснодар» вылетел на сбор в Австрию

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