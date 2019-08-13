Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»Bobsoccer вчера в 06:50

Порту — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Драган»
Матч пройдет завтра, 13 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба.
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