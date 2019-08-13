Матч пройдет завтра, 13 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба.

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

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