Футбол
«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»Bobsoccer вчера в 06:50
Матч пройдет завтра, 13 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Футбол
Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»
Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Авто
Подключаемый гибрид Lincoln Aviator приятно удивил отдачей
Американские автопроизводители, особенно концерн Ford, не первый раз используют трюк: на момент дебюта модели объявляют предварительные параметры отдачи моторов, а перед самым запуском в продажу приносят сюрприз — финальные данные оказываются лучше.
Обновлено в 03:56
Политика
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Обновлено в 04:34
Футбол
«Марсель» расторг контракт с Адилем Рами
Ранее сообщалось, что «Марсель» начал дисциплинарное расследование в отношении Рами.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Культура
«Мисс Екатеринбург-2019» оставят без автомобиля
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не получит автомобиль. Об этом заявили организаторы фестиваля журналистам.
Обновлено в 06:55
Общество
Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Футбол
Фернандо Льоренте может перейти в «Наполи»
Испанский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 34-летнего форварда заинтересован «Наполи».
Обновлено в 04:29
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 73,41 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 29,18 копейки - до 73,4149 рубля, курс доллара увеличился на 17,3 копейки - до 65,6017 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Здоровье
В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи арестантам
Согласно подготовленному документу, паллиативную помощь предлагается оказывать осужденным и арестантам в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Спорт
Алия Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе
Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Калининград
В рамках рабочей поездки Шойгу посетит конкурс армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелёвка.
Обновлено в 04:55
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено вчера в 03:46