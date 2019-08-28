В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов "Краснодар" в родных стенах уступил греческому "Олимпиакосу" со счётом 2:1.

«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»

Наука В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Шоу-бизнес Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Игры Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной» В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Музыка Лолита не сдержала слез на сцене из-за Украины Популярная певица Лолита не смогла сдержать эмоций, находясь на сцене фестиваля "Новая волна" в Сочи.

Игры В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.

Политика Коммунисты надеются на дивиденды от Навального Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.

Политика Трамп захотел вырубить заповедные леса на Аляске Президент США Дональд Трамп дал поручение министерству сельского хозяйства США о вырубке лесов в заповеднике Тонгасса на Аляске, сообщает The Washington Post.

Политика Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Наука Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе В последние десятилетия паводки во многих странах Европы стали более частыми и масштабными.

Экономика Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.