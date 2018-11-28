Футбол

«Краснодар» все еще может не попасть в плей-офф
Спорт-Экспресс
17:17

Стандард — Севилья
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Морис Дюфрен»
33′
Эвер Банега
39′
Роке Меса Кеведо
Поль-Жозе Мпоку
Разван Марин
43′
Кристиан Луйиндама
45′+2′
52′
Алеиш Видаль
Пабло Сарабия
55′
Франко Васкес
Мусса Дженепо
60′
Мусса Дженепо
62′
64′
Пабло Сарабия
Рено Эмон
Орланду Са
65′
68′
Пабло Сарабия
Орланду Са
72′
76′
Франко Васкес
Андре Силва
Мехди Карсела-Гонсалес
Максим Летьен
85′
85′
Гильерме Арана
Луис Муриэль
Гильермо Очоа
90′+5′
Несмотря на победу в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы с "Акхисаром БС" (2:1), первое место и в целом неплохое положение в группе, "Краснодар" все еще рискует не попасть в евровесну. Правда, для этого должно произойти что-то невероятное.
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