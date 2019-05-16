«Краснодар» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионовRT на русском 11:35

«Краснодар» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на сезон-2019/20. Это стало известно после победы над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов

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