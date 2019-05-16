Футбол
«Краснодар» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионовRT на русском 11:35
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|55′
Сергей Петров
|59′
Шарль Каборе
|60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
|63′
Георгий Костадинов
|67′
|68′
Маурисио Перейра
|74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|76′
Матвей Сафонов
|77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
|82′
Ари
|86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
22
Лесовой
19
Мирзов
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
3
Фьоулюсон
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
«Краснодар» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА на сезон-2019/20. Это стало известно после победы над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 07:38
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке
Пожар произошел в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, четыре человека пострадали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Хоккей
Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию
Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Хоккей
Еременко подписал новый контракт с московским «Динамо»
Двукратный чемпион мира в составе сборной России голкипер Александр Еременко заключил новый контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 13:46
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
Microsoft на $100 снизила цены на беспроводные наушники Surface Headphones
На странице продукта нет информации о скидке или акции, поэтому скорее всего для Surface Headphones снизили цены на постоянной основе.
Обновлено в 11:31
Авто
Honda NSX выставили против Nissan GT-R
Обновлено в 02:05
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Общество
Владельцу DNS грозит 200 тысяч рублей штрафа за покупку досок на ремонт офиса в Екатеринбурге
Владельцу петербургских компьютерных магазинов «Кей», «Компьютерный мир» и DNS Дмитрию Алексееву грозит до 200 тысяч рублей штрафа за покупку дерева.
Обновлено в 14:17
Кино
Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд
Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США
Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Общество
Марш сексменьшинств под охраной полиции прошел в Кишиневе
Обновлено в 07:44
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову
Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.
Обновлено в 09:52
Политика
Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Здоровье
Врачи рассказали об опасных видах кашля
Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
Обновлено в 07:33
Политика
Опубликована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу мероприятий в день инаугурации лидера страны, сообщает УНИАН со ссылкой на штаб политика.
Обновлено в 10:09