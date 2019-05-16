«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионовНТВ 12:33

«Краснодар» в сезоне-2019/2020 впервые в своей истории примет участие в главном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов. Место в первой тройке, дающее путевку в ЛЧ, «Краснодар» гарантировал себе после уверенной гостевой победы над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов

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