Футбол

«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионовНТВ 12:33

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
«Краснодар» в сезоне-2019/2020 впервые в своей истории примет участие в главном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов. Место в первой тройке, дающее путевку в ЛЧ, «Краснодар» гарантировал себе после уверенной гостевой победы над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» опубликовал в твиттере историческое фото из раздевалки

Газета.Ru14:01

В Тулу со своим «Краснодаром»: «быки» борются за Лигу чемпионов

Известия16 мая в 17:00

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории пробился в Лигу чемпионов

Sport24.ru11:23

Паровоз «быков», поклон Ари и тату с Россией. Фото победы «Краснодара» в Туле

Чемпионат13:07

«Краснодар» после выхода в Лигу чемпионов опубликовал фотографию из раздевалки

Советский спорт12:49

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после выхода в Лигу чемпионов

Sports.ru11:50

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые в истории сыграет в ЛЧ

Soccer.ru11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество

В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона

Обновлено в 08:00
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Общество

Активисты укоротили крыльцо бутика Dior на Невском проспекте

Владельцы бутика Dior на Невском проспекте вдвое укоротили ступеньку, ведущую в магазин бренда, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Энергетика

Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынке

Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

Обновлено в 13:43
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана

Обновлено в 14:00
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Междугородний автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига.
Обновлено в 13:38
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.
Обновлено вчера в 05:20
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
Обновлено в 02:21
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Гаджеты

В сети появились рендеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro

Если верить появившемуся фото, в новых гаджетах на боковой грани будет размещен стандартный сканер отпечатков пальцев, в то время, как в Huawei P30 и P30 Pro он будет подэкранным.
Обновлено в 14:14
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков

Обновлено в 13:19
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное