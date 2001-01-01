Футбол
«Краснодар» возьмет в аренду МирзоваНева Спорт 10:22
По информации источника, краснодарский клуб уже связался с ростовчанами по поводу аренды игрока сборной России до конца сезона-2019/20. В завершившемся сезоне Мирзов выступал на правах аренды в составе «Арсенала», провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
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